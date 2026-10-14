الحصار الأميركي يوقف صادرات النفط الإيراني.. سيئول لم تستورد أي برميل في أيلول

وبحسب منصة "فورتيكسا" المتخصصة في معلومات الطاقة، تراجعت صادرات النفط الخام الإيراني المنقولة بحراً إلى الصفر خلال الأسبوع الثاني من أيلول، فيما انخفضت كميات الخام الإيراني على متن الناقلات إلى 83 مليون برميل، بينها 43 مليون برميل عالقة غربي .ونقلت المنصة عن مديرة قسم المخاطر البحرية، كلير يونجمان، قولها إن الحصار منع فعلياً النفط الخام الإيراني من مغادرة ، فيما تراجعت صادرات غاز البترول المسال بنسبة 48% مقارنة بالشهر السابق، لتسجل أدنى مستوى لها منذ كانون الثاني 2023 على الأقل.في المقابل، ارتفعت واردات من النفط الخام إلى 10.8 ملايين طن في أيلول، مقارنة بـ10.6 ملايين طن في الشهر نفسه من العام الماضي.