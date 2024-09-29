حزب الله ينفي اتخاذ إجراءات تنظيمية داخل قيادته

نفى حزب اللبناني، اتخاذ إجراءات تنظيمية داخل قيادته وذلك بعد استشهاد حسن نصر .

وجاء في بيان صادر عن العلاقات الإعلامية، "تعليقاً على الانباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول إجراءات تنظيميّة داخل حزب بعد استشهاد سماحة العام تعالى عليه، يهمّنا أن نوضّح أن الانباء المتعلقة بهذا الشأن لا أهميّة لها ولا يبنى عليها ما لم يصدر بشأنها بيان رسمي عن حزب الله".

ويأتي هذا البيان بعد أنباء تحدثت عن تولي صفي الحزب.





وكان حزب اللبناني أصدر بيانا، أول أمس السبت، نعى فيه أمينه العام حسن نصر الله، بعد أن أعلن "الجيش الإسرائيلي"، "نجاح" عملية اغتياله الجمعة، في بيروت الجنوبية.