ايران ترد رسميا على تساؤلات حول إرسال مسلحين إلى لبنان وغزة

السومرية نيوز – دولي

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران لن ترسل مسلحين إلى لبنان وغزة لمواجهة إسرائيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر كنعاني، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن "حكومتي لبنان وفلسطين لديهما القدرة والقوة اللازمتين لمواجهة إسرائيل"، مشيرا إلى "عدم الحاجة "لنشر قوات إيرانية مساعِدة أو تطوعية".

وأضاف المتحدث: "لم نتلقَّ أيضا أي طلبات، ونعلم أنهم لا يحتاجون إلى مساعدة من قواتنا".

واغتيل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الجمعة، في غارة إسرائيلية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية، التي تعد معقلا للتنظيم الممول من طهران.

وأدت الغارة ذاتها إلى مقتل نائب قائد عمليات الحرس الثوري الإيراني، عباس نيلفوروشان.

وتعهد كنعاني "بمعاقبة إسرائيل على ما وصفها بالجرائم التي ارتكبتها ضد الشعب الإيراني وقوى المقاومة والمواطنين والجنود الإيرانيين".

وزار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، مكتب حزب الله في طهران لـ"التعزية" بأمينه العام، حسبما أفاد بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للحكومة.

وأكد المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، علي خامنئي، أن اغتيال نصر الله "لن يذهب سدى"، وفق فرانس برس.

وحذرت الولايات المتحدة إيران من أنه إذا هاجمت إسرائيل بشكل مباشر خلال الأيام المقبلة، فإن الرد الإسرائيلي هذه المرة سيكون أكثر شدة واتساعا مما كان في شهر نيسان.