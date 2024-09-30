فرنسا تدعو "إسرائيل" للامتناع عن أي اجتياح بري في لبنان

وقال بارو، في كلمة له: "سنعمل على إجلاء من يرغب بالرحيل من مواطنينا في لبنان".وأضاف، "نحث حزب الله وإسرائيل على وقف عاجل للنار"، كما حث "اسرائيل على الامتناع عن أي اجتياح بري في لبنان وعلى وقف إطلاق النار".وتابع، ان "مقترح وقف إطلاق النار السابق بشأن لبنان لا يزال مطروحا".