حزب الله: قصفنا بالصواريخ تجمعا لجنود العدو في مربض الزاعورة

وقال الحزب في بيان له: قصفنا بالصواريخ تجمعا لجنود العدو في مربض الزاعورة بالجولان المحتل".من جهة أخرى قالت الجبهة الداخلية في إسرائيل، ان "صفارات الإنذار تدوي في وسط الجليل والجليل الأعلى والجليل الأسفل".