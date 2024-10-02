في ظل توتر المنطقة.. بزشكيان يصل الدوحة في أول زيارة له إلى قطر

يأتي ذلك، في ظل التوترات في المنطقة على خلفية الضربة الصاروخية الإيرانية التي استهدفت إسرائيل، والعملية البرية في جنوب .وأطلق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تهديدات ضد إسرائيل، وذلك قبيل توجهه إلى العاصمة القطرية الدوحة، في أول زيارة له لتلك الدولة منذ تسلمه منصب رئيس الجمهورية في تموز الماضي.وقال بزشكيان للتلفزيون الإيراني: "إذا لم يتوقف النظام الإسرائيلي عن جرائمه في المنطقة سيشهد رد فعل أشد".وبشأن زيارته إلى قطر، أجاب بزشكيان: "زيارتنا لقطر جاءت بدعوة من أمير قطر لمناقشة العلاقات الاقتصادية، والثقافية والاجتماعية"، مبيناً: "هدفنا هو خلق تفاهمات لتعاون الدول الإسلامية ضد جرائم إسرائيل والأزمات الإقليمية".وكشف الرئيس الإيراني أنه "سيناقش مع خارجية الدول في منظمة التعاون الآسيوي (ACD)، ويتبادلون الآراء حول القضايا الأمنية والحلول المشتركة".وأفاد الديوان الأميري الثلاثاء في بيان بأن "أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، سيستقبل الرئيس بزشكيان الأربعاء في قصر لوسيل".