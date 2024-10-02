أنباء عن اغتيال صهر السيد نصر الله بغارة في دمشق

أفادت وسائل إعلام دولية، مساء الأربعاء، بأنباء عن اغتيال صهر السيد حسن بـ"غارة إسرائيلية" في دمشق.







وقالت "سكاي نيوز عربية"، إن "هناك أنباءً باغتيال إسرائيل حسن قصير صهر حسن في غارة إسرائيلية على حي المزة بدمشق". وتعرض العام لحزب الله اللبناني السيد حسن لعملية اغتيال في غارة "إسرائيلية" استهدفت في (27 أيلول 2024) الضاحية لبيروت.

