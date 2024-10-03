سوريا تعلن التصدي لمسيرات معادية بريف دمشق

وذكر التلفزيون ان الدفاع الجوي السوري تصدرت لعدد من المسيرات في سماء منطقة الديماس وصولا إلى يعفور بريف دمشق الغربي.بدورها، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بدوي انفجارات في سماء ريف دمشق، وقالت وسائل إعلام سورية، إن صوت الانفجار الذي سمع في دمشق، ناجم عن محاولة اعتداء إسرائيلي، يرجح بأنه نفذ من مسيرة حاولت الاقتراب، وتعاملت معها مضادات الجيش السوري في محيط طريق الديماس – الصبورة.