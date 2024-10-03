"طيران الإمارات" تلغي رحلاتها مؤقتا لثلاث دول بينها العراق

وقالت الشركة ال في بيان "تلغي كل الرحلات الجوية من (البصرة وبغداد) وإيران (طهران) والأردن (عمان) وإليها يومي 4 و5 تشرين الأول بسبب الاضطرابات الإقليمية".وألغت الشركة رحلاتها أيضا إلى تلك الوجهات اليوم الخميس.وسبق لـ"طيران الإمارات" أن ألغت رحلاتها بين دبي وبيروت حتى الثامن من تشرين الأول، على غرار خطوط جوية أخرى.وكانت مجموعة الألمانية للطيران أعلنت الثلاثاء أنها مددت تعليق رحلاتها الى بيروت وتل أبيب بسبب "الوضع الراهن في الشرق الأوسط".وقالت المجموعة في بيان إنه "بسبب الوضع الحالي، تقوم مجموعة مجددا بتعديل برنامجها للرحلات".في هذا الإطار تقرر تعليق الرحلات الى بيروت حتى 30 تشرين الثاني ضمنا، فيما سيتم إلغاء الرحلات الى تل أبيب حتى 31 تشرين الأول، على أن تظل الرحلات الى ملغاة حتى 14 تشرين الأول.