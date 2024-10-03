لبنان يعفي العراقيين من الغرامات المترتبة عليهم

قرر وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، الخميس، إعفاء العراقيين من الغرامات التأخيرية المترتبة بذمتهم والسماح لهم بمغادرة مباشرة.

وقالت ببيروت، في بيان، "نظرا للتطورات الأمنية الأخيرة التي تشهدها والمنطقة وسعياً من وزارة العراقية وسفارة جمهورية لدى بيروت في رعاية مصالح أبناء الجالية العراقية الكريمة المقيمين في لبنان، فقد حرصت السفارة على استمرارها في تقديم الخدمات التي من شأنها التخفيف عن كاهل المواطنين العراقيين ممن ترتبت بذمتهم مبالغ مالية (غرامات تأخيرية) عن تجاوزهم لفترات إقامتهم في ولسنوات سابقة".

وأضاف بيان السفارة "تكللت جهود السفارة اليوم بموافقة وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي التي تضمنت إعفاء المواطنين العراقيين من الغرامات التأخيرية المترتبة بذمتهم، والسماح لهم بمغادرة مباشرة"، مشيرة الى أن القرار "ا عتباراً من يوم غد الجمعة الموافق 2024/10/4 ولنهاية الشهر الحالي".

وأكدت السفارة في بيانها "المضي في مواصلة الجهود والتنسيق المثمر مع الجهات ذات العلاقة لحل كافة المشاكل العالقة التي تواجه المواطنين العراقيين".

وسبق أن قررت الحكومة العراقية، تمديد سمة دخول المواطنين اللبنانيين المتواجدين في لمدة ثلاثين يوما، وإعفاء اللبنانيين المخالفين بالوقت الحاضر من العقوبات، مع استمرار منحهم سمات الدخول مجاناً من الواصلين الى المنافذ الحدودية العراقية.





