كحول مغشوشة تودي بحياة 11 شخصاً

نيوز – دولي

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، عن وفاة 11 شخصاً بسبب تناول الكحول المغشوشة في محافظة همدان غربي إيران، مشيرة إلى اعتقال 5 أشخاص على صلة ببيع وإنتاج هذه الكحول.

وقال المدعي العام في محافظة همدان عباس نجفي لوكالة أنباء الطلبة "إيسنا"، إنه "أصيب نحو 20 شخصاً في همدان الأسبوع الماضي بالتسمم بسبب تناول المشروبات الكحولية المغشوشة"، مضيفاً: "توفي منهم 11 حتى الآن، منهم امرأة وأغلبهم من الشباب".

وأوضح نجفي بأنه "تم حتى اليوم اعتقال خمسة أشخاص وثلاثة مطلوبين بتهمة المشاركة في القتل العمد بسبب بيع وإنتاج الكحول المغشوشة".

وفي الأيام الأخيرة، توفي عدد من الأشخاص في محافظتي مازندران وجيلان شمال إيران بسبب تناول مشروبات كحولية مغشوشة.

وقالت وكالة "إرنا" الحكومية "في الأيام الأخيرة، توجه أيضًا ما لا يقل عن 91 شخصًا في جالوس، و47 شخصًا في آمل، و6 أشخاص في قائمشهر، و15 شخصًا في نوشهر إلى المراكز الطبية بسبب أعراض التسمم".

وفي السنوات الماضية، نُشرت تقارير عديدة عن حالات تسمم ووفاة مواطنين بسبب استهلاك مشروبات مقلدة في مدن مختلفة في إيران.

ويعد شرب الكحول في إيران أمراً غير قانوني ويخضع المخالفون للجلد والعقوبات المالية، ولهذا السبب، أدى إنتاج الكحول المحلية والمزيفة إلى الوفاة وأضرار لا يمكن إصلاحها في كثير من الأحيان للمواطنين.