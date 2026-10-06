الجيش الإيراني يعلن عن مخزونه من الصواريخ والمسيرات

كما أكد المسؤول الإيراني، حسب وكالة "فارس" أن هذه المعدات تتضمن صواريخ وطائرات مسيّرة، مشيرا إلى أن خطوط إنتاج هذه الأسلحة لم تتوقف.ووفقا للوكالة، صرح أكرمي نيا بأن الجيش الإيراني اكتسب خبرات ميدانية قيّمة مكنته من رصد نقاط ضعف الخصم، مما عزز من جاهزية القوات وثقتها بنفسها في مواجهة أي تهديدات محتملة.وأضاف المتحدث أن الجيش يستخدم حاليا معدات جديدة سيتم الكشف عنها إعلاميا في الوقت المناسب، موضحا أن هذه المنظومات، التي تشمل صواريخ ومسيّرات متطورة، ستوظف تباعا في كل من المهام الدفاعية والهجومية.وفي سياق حديثه عن القدرات الإنتاجية، أكد العميد أكرمي نيا أن تصنيع هذه المعدات يستمر بوتيرة عالية ومكثفة حتى اليوم، مما وفر للجيش الإيراني مخزونا استراتيجيا كبيرا يضعه في حالة جاهزية تامة من حيث التجهيزات والعتاد، وفقا لما أوردته الوكالة.