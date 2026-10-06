لا "نصيب" له من الحج مشيا.. منع الشاب من تحقيق رؤياه

ووفقا للنايف فإن رحلته هذه جاءت على خلفية رؤيا في المنام تكررت معه ثلاث مرات قال إنه رأى خلالها وطلب منه التوجه إلى مكة سيرا على الأقدام وختم هناك 200 مرة.والتزاما بهذه الرؤيا انطلق النايف من ريف متجاوزا عددا من المحافظات السورية وصولا إلى درعا قبل أن يبلغ معبر نصيب الحدودي مع وهنالك كانت بانتظاره مشكلة تقنية تتعلق بطبيعة الإجراءات المعمول بها في المعابر الحدودية التي تحول دون عبوره سيرا على الأقدام في الوقت الذي رفض فيه عرضا لنقله عبر وسيلة نقل امتثالا للرؤيا وإصرارا منه على تنفيذها كما هي.لكن قصة النايف أخذت منحى آخر حين أعلن الشيخ في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع " " أنه كان السبب وراء منع الشاب السوري النايف من متابعة رحلته سيرا على الأقدام من دير إلى مكة المكرمة.وتوجه الشريف بالشكر إلى هيئة دار الإفتاء في على ما قال إنه "الاستجابة السريعة لمنع دخول والفتن"، لافتا إلى أن الأمر استدعى تنسيقا بين السلطات في المملكة العربية والمملكة الأردنية الهاشمية لمنع ما اعتبره "نشر الفتن"، وإعادة عبدالله النايف إلى .تصريح الشريف هذا أثار تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وانقسم الناس حوله بين مؤيد يرى في الأمر بدعة وضلالة ومعارض يفترض في الرجل الصدق وحسن النية وتنفيذ ما ألهمه إياه قلبه استناداً إلى الرؤيا التي حضرته في المنام.وحتى هذه اللحظة لا يزال النايف عند الحدود مع الأردن ينتظر أن يفسح أمامه الطريق باتجاه الديار .