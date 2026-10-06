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لا "نصيب" له من الحج مشيا.. منع الشاب من تحقيق رؤياه
دوليات
2026-10-06 | 03:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
757 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
لا تزال قصة الشاب السوري
عبد الله حمود
النايف من قرية
زغير
جزيرة بريف
دير الزور
تلقى تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما بدأ رحلته من
سوريا
نحو مكة المكرمة سيرا على الأقدام لأداء مناسك
الحج
.
ووفقا للنايف فإن رحلته هذه جاءت على خلفية رؤيا في المنام تكررت معه ثلاث مرات قال إنه رأى خلالها
النبي محمد
وطلب منه التوجه إلى مكة سيرا على الأقدام وختم
القرآن الكريم
هناك 200 مرة.
والتزاما بهذه الرؤيا انطلق النايف من ريف
دير الزور
متجاوزا عددا من المحافظات السورية وصولا إلى درعا قبل أن يبلغ معبر نصيب الحدودي مع
الأردن
وهنالك كانت بانتظاره مشكلة تقنية تتعلق بطبيعة الإجراءات المعمول بها في المعابر الحدودية التي تحول دون عبوره سيرا على الأقدام في الوقت الذي رفض فيه عرضا لنقله عبر وسيلة نقل امتثالا للرؤيا وإصرارا منه على تنفيذها كما هي.
لكن قصة النايف أخذت منحى آخر حين أعلن الشيخ
محمود الشريف
في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع "
فيسبوك
" أنه كان السبب وراء منع الشاب السوري
عبد الله حمود
النايف من متابعة رحلته سيرا على الأقدام من دير
الزور
إلى مكة المكرمة.
وتوجه الشريف بالشكر إلى هيئة دار الإفتاء في
المملكة العربية السعودية
على ما قال إنه "الاستجابة السريعة لمنع دخول
البدع
والفتن"، لافتا إلى أن الأمر استدعى تنسيقا بين السلطات في المملكة العربية
السعودية
والمملكة الأردنية الهاشمية لمنع ما اعتبره "نشر الفتن"، وإعادة عبدالله
حمود
النايف إلى
سوريا
.
تصريح الشريف هذا أثار تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وانقسم الناس حوله بين مؤيد يرى في الأمر بدعة وضلالة ومعارض يفترض في الرجل الصدق وحسن النية وتنفيذ ما ألهمه إياه قلبه استناداً إلى الرؤيا التي حضرته في المنام.
وحتى هذه اللحظة لا يزال النايف عند الحدود مع الأردن ينتظر أن يفسح أمامه الطريق باتجاه الديار
المقدسة
.
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