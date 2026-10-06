"اليونيسف": ظاهرة "النينيو" ستؤثر على أكثر من 347 مليون طفل في 100 دولة

وقالت المنظمة: "من المتوقع أن يواجه أكثر من 347 مليون طفل في حوالي 100 دولة وإقليم ظروفا جافة أو رطبة بشكل غير عادي من تشرين الأول إلى كانون الأول 2026 بسبب ظاهرة ".وسيتأثر أكبر عدد من الأطفال (190 مليون طفل) بالطقس القاسي في منطقة ، بينما سيواجه 41 مليون طفل آخر ظروفا جوية قاسية في جنوب وشرق أفريقيا.ومن المتوقع أيضا أن يشعر 22 مليون طفل في أوروبا وآسيا الوسطى بآثار ظاهرة "النينيو".وأشارت إلى أن حوالي 1.1 مليار طفل حول العالم قد واجهوا بالفعل حالات جفاف أو موجات حر أو فيضانات.ووفقا لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" فإنه من المحتمل أن تصبح ظاهرة "النينيو" هذه الأقوى منذ عام 1950.و"النينيو" هي ظاهرة طبيعية ترتفع فيها درجة حرارة مياه الاستوائي إلى مستويات غير طبيعية. وقد يؤدي ذلك إلى تغيرات في أنماط درجات الحرارة وهطول الأمطار.وتعد من أكثر المناطق المتأثرة بظاهرة "النينيو"، حيث تشهد مناطق الشمال والأمازون جفافا شديدا وموجات حر، بينما تشهد مناطق الجنوب أمطارا غزيرة وفيضانات.