عصابة تصطاد حوالي 2700 قطة لبيع لحومها

وأفادت الشرطة أن نحو 2700 قطة وقعت ضحية لهذه الجرائم. وخلال العملية، صادرت الشرطة 50 قطة وفخاخا وسبع دراجات نارية. وفقا لصحيفتي " نيوز" و"في إن إكسبريس إنترناشونال".وبحسب التقارير الإعلامية، فقد جندت المجموعة أفرادا في مناطق سكنية مختلفة بمدينة هو شي منه، حيث قاموا باصطياد القطط. وبموجب القانون الفيتنامي، تعتبر سرقة القطط الأليفة سرقة ممتلكات.ويعد تناول لحم القطط قانونيا في فيتنام، وتقدمه بعض المطاعم. ومع ذلك، يجب على أصحاب المطاعم تقديم شهادات تُثبت مصدر اللحم.وفي وقت سابق من هذا العام، ألقت شرطة مدينة هو شي منه القبض على نحو 18 شخصا بتهمة سرقة القطط من أجل الطعام.