قصف "إسرائيلي" عنيف يستهدف ضاحية بيروت

استهدف قصف "إسرائيلي" عنيف، مساء الأحد، الضاحية للعاصمة بيروت.

وقالت وسائل إعلام، إن "قصفا إسرائيليا عنيفا استهدف الضاحية في بيروت".

وكانت أربع غارات "إسرائيلية" استهدفت، مساء الأحد، بلدات عدة في .

يشار الى تشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.