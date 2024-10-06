سقوط صاروخ على مبنى في مدينة "حيفا"

وقالت القناة "14 الإسرائيلية"، "سقط صاروخ على مبنى في حيفا، أسفر عن 6 حتى الآن".

الى ذلك، أفادت الجبهة "الداخلية الإسرائيلية"، أن "صفارات الإنذار دوت في حيفا".

وكانت انفجارات دوت، مساء الأحد، بمناطق عدة في الجليل شمالي "الكيان الإسرائيلي".