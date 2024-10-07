طيران الإمارات يعود للعراق

نيوز – دولي

أعلنت شركة خطوط طيران الإمارات، عن عودة رحلاتها الى العراق غدا.

وقالت الشركة في بيان لها اطلعت نيوز، عليه انها "ستواصل إلغاء رحلاتها من بيروت وإليها حتى 15 تشرين الأول".

وأضافت انها "تعتزم الشركة استئناف خدماتها من وإلى العراق (البصرة وبغداد) وإيران (طهران) اعتباراً من يوم غد الموافق الثامن من تشرين الأول الحالي".