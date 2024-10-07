الصحة اللبنانية تعلن خروج 4 مستشفيات عن الخدمة

نيوز – دولي

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، عن خروج 4 مستشفيات عن الخدمة.

ونقلت العربية عن الصحة اللبنانية قولها ان "هناك ضغط كبير على المستشفيات في الجنوب".

وأضافت ان "4 مستشفيات خرجت عن الخدمة".

جاء ذلك بعدما نشرت أرقام لبنانية رسمية ان أكثر من 400 ألف شخص عبروا من لبنان إلى سوريا خلال أسبوعين.

فيما اكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي ان "أكثر من مليون شخص نزحوا من أماكنهم"، لافتا الى "اننا نراقب أماكن النزوح للحفاظ على الأمن".

وذكر ان "هناك نحو 900 مركز نزوح في لبنان والقوى الأمنية تواكب حركة النازحين"، لافتا الى "اننا نسيطر على كل المعابر الحدودية الرسمية".

وأشار الى ان "أكثر من 400 ألف شخص عبروا من لبنان إلى سوريا"، موضحا انه "لم يتم تسجل أي مشاكل أمنية أثناء عمليات النزوح".

وتابع "ملتزمون بقرارات الشرعية الدولية ومنها القرار 1701"، لافتا الى ان "كل أجهزة الدولة جاهزة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية".

وناشد "المجتمع الدولي بالمساعدة في وقف إطلاق النار".