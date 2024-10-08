بالفيديو.. تفاصيل جديدة خلال لحظة العثور على جثمان السيد نصر الله

نيوز – دولي

روى مدير فوج إطفاء الضاحية الجنوبية، تفاصيل جديدة خلال لحظة وصوله لجثمان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

وقال في مقطع فيديو خلال مقابلته مع قناة المنار التابعة لحزب الله ان "جثمان السيد نصر الله كانت لحظة وصولنا اليها، ممددة بشكل مريح غير مقطعة"، مبينا ان "جثمان السيد علي كركي (أبو الفضل) كانت بجانبه".

وأضاف "قمت بعمل الإسعافات الأولية للامين العام في محاولة لإنقاذ حياته، لكن دون فائدة"، مشيرا الى "اننا لم نتمكن من رفع اقنعة الاوكسجين لوجود غازات سامة قاتلة".

وذكر "حاولت رفع الجسد بعد ان قمنا بتغطيتها".