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اليونسكو تعلن الرباط عاصمة عالمية للكتاب عام 2026
دوليات
2024-10-09 | 03:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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السومرية
نيوز – دوليات
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) عن اختيار مدينة الرباط عاصمة عالمية للكتاب لعام 2026. حسبما أفادت وكالة Maghreb Arabe Press.
وقالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي: "إن الرباط ملتقى طرق ثقافي مهم، حيث تساهم الكتب في نشر المعرفة والفنون بكل تنوعهما".
وأضافت أن صناعة الكتب المزدهرة في المملكة تلعب دورا هاما في تحسين التعليم".
وقالت وزارة الثقافة والشباب والاتصال بالمملكة في بيان نشرته إن الرباط بصفتها مدينة النور والعاصمة الثقافية للمغرب، ستضيف إلى القائمة لقب العاصمة العالمية للكتاب.
وأضافت قائلة:" علاوة على ذلك، فإن قرار اليونسكو سيعزز التفاعل بين السلطات الحكومية ومختلف مكونات المجتمع المدني من أجل بناء مجتمع القراء العادل والشامل وخاصة بين الشباب".
وشددت وزارة الثقافة المغربية على أن اختيار الرباط عاصمة عالمية للكتاب لعام 2026 "سيوفر فرصة لعرض ثراء تراثنا الثقافي وتنظيم فعاليات مبتكرة من شأنها تعزيز الحوار بين الثقافات من خلال لغة الكتب العالمية".
ومنذ عام 2001 تقوم اليونسكو بالتعاون مع الاتحاد الدولي للناشرين، والاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات، والاتحاد الدولي لبائعي الكتب، باختيار العاصمة العالمية للكتاب سنويا. ويتم منح هذا اللقب لقاء تنظيم أفضل البرامج العامة المتعلقة بالكتب والقراءة.
وكانت مدريد أول مدينة حصلت على هذا اللقب الفخري. وستكون العاصمة العالمية للكتاب عام 2024 هي مدينة ستراسبورغ الفرنسية، وفي عام 2025 ستكون مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية عاصمة للكتاب.
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