قادمة من العراق.. لحظة اعتراض مسيرة في عسقلان

نيوز – دولي

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة بدون طيار اخترقت الأجواء الإسرائيلية في محيط عسقلان، فيما ذكرت مصادر صحفية ان الطائرة اطلقت من العراق.

وقال الجيش في بيان: "في أعقاب صفارات الإنذار التي دوت قبل قليل في محيط عسقلان بشأن تسلّل طائرة معادية، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي بنجاح طائرة بدون طيار اخترقت الأجواء الإسرائيلية".

فيما ذكرت مصادر صحفية ان "هذه الطائرة المسيرة اطلقت من العراق".

ويعلن الجيش الإسرائيلي بصورة متكررة اعتراضه طائرات مسيّرة وصواريخ تصل إلى أجواء البلاد في ظل المواجهات المستمرة بينه وبين العديد من الفصائل المسلحة في الجوار والإقليم على حد سواء.

وظهرت لقطات متداولة يوم 2 تشرين الاول الجاري وتظهر اندلاع النيران داخل محطة غاز إسرائيلية قبالة شاطئ مدينة عسقلان إثر استهدافها بصاروخ إيراني.

وقبلها في آواخر ايلول الماضي أيضا، أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية أنها نفذت عمليتين عسكريتين استهدفتا العمق الإسرائيلي في يافا وعسقلان بصاروخ "فلسطين 2"، وطائرة "يافا" المسيرة.

وتأتي هذه المواجهات في إطار الدعم والإسناد الذي أعلنته بعض الأطراف في المنطقة لصالح قطاع غزة الذي يرزح تحت عملية عسكرية إسرائيلية منذ أشهر طويلة في أعقاب هجوم "حماس" الذي بدأته يوم 7 تشرين الاول 2023.