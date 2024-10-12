مسؤول أمريكي يكشف حقيقة نشر نظام "ثاد"

ونقل موقع "أكسيوس" عن دفاعي أمريكي، قوله إن "قرار نشر "ثاد" في إسرائيل لم يتخذ بعد".

و"ثاد" منظومة دفاع جوي مضادة للصواريخ، يمكنها اعتراض الصواريخ الباليستية والمتوسطة في ارتفاعات قصوى، وتستخدمها الولايات الأميركية وعدد من حلفائها، لكن الصين وروسيا تعارضان نشرها في كوريا .

وكانت إذاعة "الإسرائيلي" قالت، اليوم السبت، إنه استعداداً لرد متوقع من إيران، ستنشر الولايات بطارية "ثاد" للدفاع الجوي في "إسرائيل" لاعتراض الصواريخ الباليستية الطويلة المدى.