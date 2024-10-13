الجيش الإسرائيلي يعترف بإصابة 25 جنديا في لبنان

نيوز – دولي

أعلن الإسرائيلي، اليوم الأحد، إصابة 25 جنديا إثنان منهم بجروح خطيرة في معارك مختلفة داخل الأراضي اللبنانية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن 25 جنديا إسرائيليا أصيبوا خلال معارك مختلفة بلبنان، 2 منهم بجروح مختلفة، و10 آخرين بجروح متوسطة.

فيما أوضحت القناة 13 الإسرائيلية أنه تم إجلاء المصابين لتلقي العلاج في المستشفيات، وتم إبلاغ عائلاتهم.

وتصاعدت التوترات بين وقوات حفظ السلام التابعة للأمم (اليونيفيل) في لبنان، حيث دعا الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى سحب الجنود الأمميين من مناطق القتال التي تشهد نشاطا لحزب الله.