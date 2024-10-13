الإصابات ارتفعت الى 67 جنديا.. "حزب الله": هاجمنا بسرب من المسيّرات الانقضاضية

نيوز – دولي

أعلن "حزب الله" اللبناني، ان استهداف ‏معسكر للواء غولاني في بنيامينا جنوبي حيفا تم بسرب من المسيّرات الانقضاضية، فيما أكدت وسائل إعلام عبرية إصابة 67 جنديا إثر هذا الهجوم.

وقال "حزب الله" في له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن ‏لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات الصهيونية وخصوصا ‏على أحياء النويري والبسطة في بيروت وباقي اللبنانية، وردا على ‏المجازر التي يرتكبها الصهيوني وبنداء "لبيك يا نصر الله"، نفذت المقاومة الإسلامية ‏مساء اليوم الأحد، عملية إطلاق سرب من المسيّرات الانقضاضية على ‏معسكر للواء غولاني في بنيامينا حيفا، إن المقاومة الإسلامية ستبقى حاضرة ‏وجاهزة للدفاع عن بلدنا وشعبنا الأبي والمظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها في ردع ‏والله على كل شيء قدير".

هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 67 جنديا بينهم عدد من الحالات الحرجة والخطيرة جراء انفجار مسيّرة في بنيامينا قرب حيفا.