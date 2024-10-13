تضارب الأنباء بشأن صدور تعليمات بوقف الغارات على بيروت

كشفت هيئة البث "الإسرائيلية"، مساء الأحد، عن صدور تعليمات بوقف الغارات على بيروت، فيما نفت القناة "13 الإسرائيلية" ذلك.

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وقال الهيئة، إن "المستوى أصدر تعليمات للجيش بوقف الغارات على عقب اتصال نتنياهو وبايدن".

الى ذلك، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن "قرار القيادة السياسية بوقف استهداف جاء بعد طلب من بايدن بتقليص الهجمات على العاصمة".

وفي المقابل، نقلت القناة "13 الإسرائيلية" عن قوله، إن "الأنباء عن توجيهات من المستوى للجيش لإيقاف استهداف محض كذب".

وتشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.