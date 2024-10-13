الكشف عن تعرض ترامب لمحاولة اغتيال ثالثة

كشفت وسائل إعلام أمريكية، الأحد، عن تعرض المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية لمحاولة اغتيال ثالثة.

‏وقالت صحيفة "نيويورك بوست"، إن "شرطة كوتشيلا بولاية تنقذ من محاولة اغتيال ثالثة، بعد اعتقالها لرجل مسلح الماضية حاول الدخول لتجمع الانتخابي مستهدفًا قتل السابق".

وتعرض لمحاولتي اغتيال، خلال الأشهر الماضية، أصيب في إحدى المحاولتين بجروح في أذنه نتيجة اطلاق نار من مسلح.