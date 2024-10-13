حزب الله يعلن اختراق رادارات "إسرائيلية" بمسيّرات نوعية

أعلن حزب الله اللبناني، عن إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه أهداف متنوعة في مناطق نهاريا وعكا، فيما اشار الى اختراق رادارات "إسرائيلية" بمسيّرات نوعية.​

وقال الحزب في بيان، "في عمليّة نوعية ومركبّة، أطلقت الصاروخية في المقاومة الإسلامية، عشرات الصواريخ باتجاه أهداف متنوعة في مناطق نهاريا وعكا بهدف إشغال منظومات الجوي الإسرائيلي".

وأضاف البيان "بالتزامن أطلقت في المقاومة الإسلامية أسراب من مسيّرات متنوعة، بعضها يُستَخدم للمرة الأولى، باتجاه مناطق مختلفة في عكا وحيفا، حيث تمكنت المسيّرات النوعية، من اختراق رادارات الجوي الإسرائيلي دون اكتشافها ووصلت إلى هدفها في معسكر تدريب للواء النخبة "غولاني" في منطقة بنيامينا حيفا المحتلة".

ولفت البيان الى أنها "انفجرت في الغرف التي يتواجد فيها العشرات من ضباط وجنود الإسرائيلي الذين يتحضرون للمشاركة في الإعتداء على لبنان وبينهم ضباط كبار، مما أسفر عن مقتل وجرح العشرات".

وكان "حزب الله" اللبناني، أعلن الأحد، عن استهداف ‏معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوبي حيفا بسرب من المسيّرات الانقضاضية، فيما أكدت "وسائل إعلام عبرية" إصابة 67 جنديا إثر هذا الهجوم، في حصيلة أولية.