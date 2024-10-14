لبنان يدعو مجلس الأمن لاتخاذ موقف من الاعتداءات على اليونيفيل

دعت اللبنانية، الاثنين، مجلس الى اتخاذ موقف من الاعتداءات "الإسرائيلية" على اليونيفيل.

وقالت الخارجية اللبنانية، "الهجمات الإسرائيلية على اليونيفيل سابقة خطيرة وخرق للقانون الدولي والقرار 1701".

وأضافت "ندعو مجلس لاتخاذ موقف من الاعتداءات الإسرائيلية على اليونيفيل ومنع تكرارها".

وكانت الأمم أعلنت، أمس الأحد، أن قوات اليونيفيل باقية في وعلمها سيبقى مرفوعا.

كما أعلنت 40 على الأقل، دعمها الكامل لقوة الأمم المنتشرة في جنوب "اليونيفيل"، وحثّت على حماية عناصرها، الذين أصيب 5 منهم خلال اليومين الماضيين.