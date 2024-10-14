وقالت في بيان إنّ وانغ أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس حث فيها على ضمان سلامة أفراد قوة الأمم المؤقتة في "اليونيفيل".كما أكد مجددا موقف من الصراع في غزة، داعيا إلى وقف فوري وكامل ودائم لإطلاق .