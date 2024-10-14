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الصين تدخل على خط التوتر بين إيران و"إسرائيل"
دوليات
2024-10-14 | 13:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,075 مشاهدة
دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي، جميع الأطراف المعنية بالصراع الدائر بين
إسرائيل
وإيران إلى توخي الحذر وتجنب تصعيد الوضع في المنطقة.
وقالت
وزارة الخارجية
الصينية
في بيان إنّ وانغ أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس حث فيها
إسرائيل
على ضمان سلامة أفراد قوة الأمم
المتحدة
المؤقتة في
لبنان
"اليونيفيل".
كما أكد مجددا موقف
بكين
من الصراع في غزة، داعيا إلى وقف فوري وكامل ودائم لإطلاق
النار
.
>>
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