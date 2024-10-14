مجلس الأمن يطالب بالتطبيق الكامل للقرار 1701 بشأن لبنان





وحث الأطراف كافة على احترام سلامة وأمن أفراد قوة اليونيفيل في . وأبدى مجلس قلقا من تعرض قوة اليونيفيل في جنوب لإطلاق نار وإصابة أفرادها.وحث الأطراف كافة على احترام سلامة وأمن أفراد قوة اليونيفيل في .

والقرار 1701، اتخذه مجلس الدولي في آب 2006 بالإجماع، ودعا إلى وقف كامل للعمليات القتالية في .