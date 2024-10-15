لجين العتيبي.. "أول سعودية تقود السفن"

نيوز – دولي

أصبحت الشابة لجين العتيبي، أول قائدة بحرية محترفة في بلادها، وذلك عقب حصولها على رخصة قيادة السفن في المحيطات، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية محلية.

وأوضحت صحيفة "الوطن" السعودية، أن "العتيبي، بعد دراستها الموارد البشرية في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، قررت أن تتبع شغفها الحقيقي لتصبح قائدة سفينة بحرية".

ولفتت إلى أن "العتيبي التحقت بالأكاديمية البحرية للنقل البحري والتكنولوجيا في الإسكندرية بمصر، لتصبح أول فتاة خليجية تتخرج كقائدة يخت محترفة، وهذا الإنجاز فتح لها أبوابًا واسعة في هذا المجال".

وفي تصريحات خاصة لصحيفة "عكاظ" السعودية، قالت العتيبي إنها "سعيدة كونها قائدة بحرية سعودية، إذ دفعها شغفها بالبحر إلى خوض تحدياته وأسراره، لتصبح قدوة ملهمة لجيل جديد من النساء الراغبات في دخول مجال البحري".

ونبهت إلى أنها "حققت حلمها رغم تحدي والدها لها بأنها لن تستطيع أن تكمل مشوارها في دراسة السفن والملاحة البحرية، لتثبت العكس، وتبرهن أن الفتاة قادرة على صنع المعجزات"، على حد تعبيرها.

وأضافت: "توجد دراسات عديدة تشير إلى أن صناعة البحري تشهد تحولاً كبيراً نحو تمكين النساء في أدوار قيادية، وحسب تقرير لمنظمة البحري الدولي، تمثل النساء أقل من 2 بالمئة من العاملين في مجال البحري عالمياً".

واعتبرت الشابة أنه من المهم أن تتم "الاستفادة من قدرات السعوديات" في هذا المجال"، مشيرة إلى أن "برامج مثل تدريب الضباط البحريين، كان لها تأثير عميق في تحقيق حلمها كضابط بحري"، وفقا لصحيفة "الوطن".

وتطمح العتيبي إلى "قيادة يختها الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة، لتجوب به العالم".

كما تتطلع للعمل مع شركات نقل بحرية في الإمارات مطلع العام المقبل، وتسعى لتطوير مسيرتها المهنية في إدارة العمليات البحرية والخدمات اللوجستية لتحسين الكفاءة التشغيلية، وفق صحيفة "الرياض".