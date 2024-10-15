مفوضية اللاجئين: ربع لبنان خاضع لأوامر إخلاء إسرائيلية

وقالت ريما جاموس أمصيص، مديرة في الأوسط، في مؤتمر صحفي في جنيف إن "أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة لـ20 قرية في جنوب لبنان تعني أن أكثر من ربع البلاد يخضع لأوامر إخلاء الآن".وأضافت: "الناس يستجيبون لهذه الأوامر، ويفرون دون شيء معهم تقريبا".وقالت الحكومة اللبنانية إن الغارات الإسرائيلية تمخضت عن مقتل 2309 أشخاص على الأقل في عام من القتال، ونزوح أكثر من 1.2 مليون شخص.ينصب تركيز العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان حتى الآن على سهل البقاع في والضاحية الجنوبية لبيروت وعلى حيث قالت قوات حفظ السلام التابعة للأمم إن النيران الإسرائيلية أصابت قواعدها وأصابت جنودا بجروح.