زلزال "قوي جدا" في تركيا

وقال المرصد ان زلزالا بقوة 6 درجات على مقياس ريختر وقع بالقرب من ملاطية في تركيا، وسُجلت الهزة في صباح يوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، الساعة 10:46 صباحًا بالتوقيت المحلي، على عمق ضحل يبلغ 10 كم تحت السطح.وبين انه استنادًا إلى البيانات الزلزالية الأولية، كان من المفترض أن يشعر بالزلزال على نطاق واسع كل من في منطقة مركز الزلزال، وربما تسبب في أضرار طفيفة إلى متوسطة.ويعد هذا الرقم كبيرا نسبيا حيث ان الزلزال العنيف الذي ضرب كهرمان مرعش في لاكثر من مرة، كانت احدة الهزات تبلغ 6 درجات وصولا الى 7.8 وتسببت بدمار عنيف.