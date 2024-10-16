تحطم طائرة مقاتلة أميركية

نيوز – دولي

تجري البحرية الأميركية عمليات بحث، عن طيارين فقدا بعد تحطم طائرتهما المقاتلة أثناء رحلة روتينية، بحسب ما ذكرته المحطة البحرية في جزيرة ويدبي، التابعة للبحرية الأميركية.

وتحطمت الطائرة طراز "إي أيه-18جي جراولر"، وهي تابعة لسرب الهجوم الإلكتروني، شرق جبل رينييه، حوالي الساعة 3:23 عصر أمس الثلاثاء.

وانطلقت فرق البحث، والتي تشمل مروحية طراز "إم-إتش 60 إس" من البحرية الأميركية، من المحطة البحرية فى جزيرة ويدبى، من أجل تحديد مكان الطاقم وفحص موقع تحطم الطائرة.

وحتى صباح الأربعاء، بالتوقيت المحلي، لايزال طاقم الطائرة في المفقودين، والحادث قيد التحقيق.

ولا يعرف المسؤولون في البحرية ما إذا كان الطياران قد تمكنا من القفز بالمظلة قبل حصول التحطم.

وتحتوي الطائرة على أجهزة حرب إلكترونية متطورة، ومعظم أسرابها متمركزة في قاعدة ويدبي، بينما يوجد سرب واحد في محطة تابعة لمشاة البحرية الأميركية في اليابان.