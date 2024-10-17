"الجيش الاسرائيلي" ينشر فيديو لآخر لحظات السنوار

نشر " الاسرائيلي"، لآخر لحظات زعيم حماس السنوار.

وأعلن "الإسرائيلي" نتنياهو، الخميس، اغتيال زعيم حماس السنوار.

وكانت إذاعة "الجيش الإسرائيلي" أفادت، اليوم الخميس، بأن القوات "الإسرائيلية" اغتالت السنوار في رفح.