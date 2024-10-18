بعثة إيران لدى الأمم المتحدة تقارن بين صدام حسين ويحيى السنوار.. ما القصة؟

قالت البعثة في تدوينة عبر منصة "إكس" ناشرة صورة للسنوار من مقطع الفيديو الذي نشره "الجيش الإسرائيلي": "عندما قامت القوات الأمريكية بسحب صدام حسين من حفرة تحت الأرض، توسل لهم ألا يقتلوه رغم كونه مسلحا، أولئك الذين اعتبروا صدام نموذجاً لهم في المقاومة، قد انهاروا في نهاية المطاف، ومع ذلك، عندما يتطلع المسلمون إلى الشهيد السنوار واقفاً في المعركة - بالزي القتالي وفي العراء، وليس في مخبأ، في مواجهة - فإن روح المقاومة ستتقوى. وسيكون نموذجاً للشباب والأطفال الذين سيواصلون مسيرته نحو تحرير فلسطين. وطالما استمر الاحتلال والعدوان فإن المقاومة ستبقى، فالشهيد يبقى حيا ومصدر إلهام".وأضافت البعثة الإيرانية: "طالما أن الاحتلال والعدوان قائمان، فإن المقاومة سوف تستمر، لأن الشهيد يبقى حيًا ومصدر إلهام".هذا وأكد "الجيش الإسرائيلي" مساء يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار، بعد عام كامل من مطاردته.يذكر أن عملية القبض على صدام تمت بناء على وشاية وصلت إلى قوة عسكرية أميركية كبيرة من أحد المقربين من صدام في الدور، قبل أن يعلن الحاكم المدني الأميركي بول بريمر القبض على صدام، بالإضافة إلى أن صدام لم يحاول مقاومة القوة التي اعتقلته، ولم يكن وضعه طبيعيا، ولم يُعرف إن كان سبب ذلك تناوله أدوية معينة، أم بسبب وجوده فترة طويلة في نفق تحت الأرض.