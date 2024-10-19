حزب الله يعلن استهداف قوات "إسرائيلية" بالصواريخ

أعلن اللبناني، مساء السبت، عن استهداف قوات "إسرائيلية" بالصواريخ.

وقال الحزب في بيان، "استهدف مجاهدونا تجمعاً لقوات الإسرائيلي في أبيريم بِصلية صاروخية".

وتشهد مناطق عدة في منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة عشرات الآلاف الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.