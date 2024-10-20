مقتل اللواء "دقسة" بالجيش الإسرائيلي

نيوز – دولي

اعلن رئيس بلدية الكرمل، مساء اليوم الأحد، بمقتل "401" المدرع في الإسرائيلي، خلال المعارك الجارية في جباليا شمالي قطاع .

وجاء في منشور رئيس بلدية دالية الكرمل: "مقتل 401 في الإسرائيلي العقيد إحسان دقسة في معارك جباليا".

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن "القائد دقسة قُتل أثناء تلقيه إحاطة معلوماتية في جباليا شمال غزة، وهي المنطقة المسؤول عنها وأُصيب معه عدد من مساعديه".

وأوضحت مصادر عبرية أن "قائد المدرعات 401 القتيل من أعلى الرتب العسكرية الإسرائيلية التي لقت حتفها في قطاع غزة".