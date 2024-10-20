نيوز – دولي

أعلنت إذاعة الإسرائيلي، عن تفاصيل جديدة حول مقتل "دقسة".

وقالت الإذاعة في اخبار تابعتها نيوز، ان "الضابط الذي قتل بمعارك جباليا هو أعلى رتبة عسكرية يقتل منذ بدء العملية البرية في غزة".

وأضافت ان "دقسة من بين 4 ضباط بذات رتبته قتلوا منذ بداية الحرب على قطاع غزة"، مشيرة الى ان "دقسة كان برفقة 3 ضباط آخرين في دبابتين داخل جباليا بمنطقة المعارك".

وأكدت ان "دقسة خرج مع الضباط من الدبابتين مسافة 20 مترا وأثناء تحركهم تم تفجير عبوة ناسفة"، موضحة ان "الحادثة قتل فيها دقسة وأصيب 3 ضباط بينهم الفرقة 162 وقائد الكتيبة 52".