واشنطن بشأن قصف بيروت: لا نريد أن نرى ضربات يومية

قالت الأمريكية، الاثنين، إن الولايات لا تريد أن ترى ضربات منتظمة ويومية في .

وكشفت الخارجية الأمريكية، إن وزيرها "سيتوجه في وقت لاحق اليوم إلى ودول أخرى في الأوسط".

وأوضحت أن "بلينكن سيناقش في المنطقة ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع بين وحزب الله".

وتشهد مناطق عدة في منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة عشرات الآلاف الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.