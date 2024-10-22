الحوثيون: استهداف قاعدة عسكرية في تل ابيب بصاروخ باليستي

وقال الحوثيون في بيان إن "الصاروخ نجح في الوصول إلى هدفه متجاوزًا المنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية"، وذلك تضامنًا مع "حزب الله" في وحركة "حماس" في قطاع غزة، وفق ما نقلت "رويترز".وفي وقت سابق أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين تنفيذ "عملية نوعية"، وفق تعبيره، استهدفت قاعدة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي شرق يافا.وكان الإسرائيلي أعلن في السابع من تشرين الجاري، اعتراض صاروخ أرض-أرض أطلق من باتجاه تل أبيب.