حريق هائل بعد انفجار شاحنة صهريج في ولاية ألاباما

وأفادت السلطات بأن فرق الطوارئ توجهت إلى موقع الحادث عند مدخل ، حيث شوهدت النيران مشتعلة في الشاحنة، ما أدى إلى إغلاق جزء من الطريق في المنطقة.

وحسب مكتب الشريف، يُرجح أن يكون الحريق نتج عن خلل ميكانيكي في الشاحنة، فيما لم يتم تسجيل أي إصابات حتى الآن.



ووقع الانفجار قبل ظهر السبت بقليل (بالتوقيت المحلي)، فيما أفاد سكان منطقة هوب هال (Hope Hull) القريبة من مونتغومري بسماع دوي انفجار قوي قبل اندلاع الحريق مباشرة.



كما امتدت النيران إلى خطوط كهرباء قريبة، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من سكان المنطقة، وعملت فرق الإطفاء في مونتغومري على إخماد الحريق وتأمين موقع الحادث، فيما دعت السلطات السائقين إلى تجنب المنطقة واستخدام طرق بديلة حتى انتهاء أعمال الطوارئ.