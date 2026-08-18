إيران تنفي رسمياً إطلاق صواريخ باتجاه الإمارات

وقال بقائي للصحفيين: "نرفض بشكل قاطع ادعاء الإمارات إطلاق صاروخا باتجاه أراضيها".وأضاف بقائي: "نعرب عن أسفنا لتوجيه اتهامات إلى الجمهورية الإسلامية".وتابع: "هذه الاتهامات تتعارض مع مبدأ حسن الجوار وتعرقل الجهود الجارية لتعزيز الثقة بين دول المنطقة والحيلولة دون تفاقم حالة انعدام الأمن فيها".وختم بقائي: "ندعو جميع الأطراف الإقليمية إلى الامتناع عن توجيه اتهامات لا أساس لها ضد إيران لا سيما في ظل التعقيدات الراهنة الناجمة عن الممارسات الخبيثة المستمرة لأمريكا وإسرائيل ضد السلام والأمن في المنطقة وبالنظر إلى عمليات التضليل العديدة التي شهدتها المنطقة".وتأتي هذه التصريحات بعد أن أعلنت الإمارات أن دفاعاتها الجوية رصدت صاروخين باليستيين قادمين من إيران باتجاه الدولة، حيث سقط الأول خارج المياه الإقليمية، فيما سقط الثاني بالمياه الإقليمية.