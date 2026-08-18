ترامب يطلب من مبعوثيه وقف محادثاتهم مع إيران

طلب الرئيس الأمريكي ، من مبعوثيه وقف محادثاتهم مع .

ونقلت "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي قوله، " طلب من كبار مبعوثيه وقف محادثاتهم مع ".

كما نقلت "سي إن إن" عن مصدر، "مسؤولون أمريكيون أبلغوا حلفاء بأنهم بصدد تغيير استراتيجيتهم والانتقال لخنق إيران تدريجيا".

وشهدت العلاقات بين وطهران تصعيدا جديدا مع توقف مسار الحوار بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات وعودة الضربات العسكرية إلى الواجهة.

ويأتي ذلك في ظل خلاف متفاقم حول وحرية الملاحة، بعدما ربط كل طرف أي تهدئة بشروطه الخاصة، ما أدى إلى تعثر الجهود الدبلوماسية وانزلاق الأوضاع نحو مزيد من التوتر.