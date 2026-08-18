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عقوبات أمريكية تطال قضاة الجنائية الدولية والمحكمة ترد
دوليات
2026-08-18 | 18:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
276 شوهد
فرضت
الولايات المتحدة الأمريكية
، عقوبات على رئيسة
المحكمة الجنائية الدولية
، القاضية اليابانية توموكو أكاني، ونائب
المدعي العام
للمحكمة، القاضي
السنغالي
عبد الله سي.
وقال وزير الخارجية الأمريكي
ماركو روبيو
إن المسؤولين المستهدفين بالعقوبات "شاركا بشكل مباشر" في جهود للمحكمة للتحقيق أو توقيف أو احتجاز أو محاكمة مسؤولين لا تقبل حكوماتهم باختصاص المحكمة.
واتهم روبيو
المحكمة الجنائية الدولية
بأنها هيئة "فاسدة ومسيسة للغاية"، وبإساءة استخدام سلطاتها وتجاوز نطاق ولايتها، مؤكدا أن
إدارة ترامب
"لن تتسامح مع تقويض سيادة الدول".
وتشمل العقوبات خصوصا منع المسؤولين المستهدفين من دخول
الولايات المتحدة
، إلى جانب فرض قيود على المعاملات المالية والممتلكات المرتبطة بهم في الولايات المتحدة.
وردت
المحكمة الجنائية
الدولية على الخطوة الأمريكية، معتبرة أن العقوبات المفروضة على مسؤوليها "تقوض سيادة القانون".
وقالت المحكمة في بيان: "عندما يتعرض مسؤولون قضائيون للتهديد بسبب تطبيقهم للقانون، فإن النظام القانوني الدولي بحد ذاته يصبح عرضة للخطر".
وأكدت أن العقوبات "لن تردعها"، وأنها ستواصل الوقوف إلى جانب موظفيها وضحايا الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها.
وتأتي العقوبات ضمن حملة أمريكية متصاعدة ضد المحكمة، على خلفية تحقيقاتها المتعلقة بإسرائيل، بعدما أصدرت في عام 2024 مذكرتي توقيف بحق
رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
ووزير الدفاع آنذاك يوآف
غالانت
.
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