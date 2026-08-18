عقوبات أمريكية تطال قضاة الجنائية الدولية والمحكمة ترد

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن المسؤولين المستهدفين بالعقوبات "شاركا بشكل مباشر" في جهود للمحكمة للتحقيق أو توقيف أو احتجاز أو محاكمة مسؤولين لا تقبل حكوماتهم باختصاص المحكمة.واتهم روبيو بأنها هيئة "فاسدة ومسيسة للغاية"، وبإساءة استخدام سلطاتها وتجاوز نطاق ولايتها، مؤكدا أن "لن تتسامح مع تقويض سيادة الدول".وتشمل العقوبات خصوصا منع المسؤولين المستهدفين من دخول ، إلى جانب فرض قيود على المعاملات المالية والممتلكات المرتبطة بهم في الولايات المتحدة.وردت الدولية على الخطوة الأمريكية، معتبرة أن العقوبات المفروضة على مسؤوليها "تقوض سيادة القانون".وقالت المحكمة في بيان: "عندما يتعرض مسؤولون قضائيون للتهديد بسبب تطبيقهم للقانون، فإن النظام القانوني الدولي بحد ذاته يصبح عرضة للخطر".وأكدت أن العقوبات "لن تردعها"، وأنها ستواصل الوقوف إلى جانب موظفيها وضحايا الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها.وتأتي العقوبات ضمن حملة أمريكية متصاعدة ضد المحكمة، على خلفية تحقيقاتها المتعلقة بإسرائيل، بعدما أصدرت في عام 2024 مذكرتي توقيف بحق الإسرائيلي ووزير الدفاع آنذاك يوآف .