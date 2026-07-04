خمس سفن تتراجع عند مدخل مضيق هرمز

وأشارت القناة إلى أن هذه السفن – بما في ذلك سفينتان لنقل السيارات، وناقلة مواد كيميائية، وناقلة منتجات نفطية، وسفينة شحن جاف – قامت بعدة مناورات انعطاف حادة.ووفقا للقناة، كانت هذه السفن تنوي عبور المضيق قادمة من سواحل عُمان، لكنها تراجعت لاحقا.في الوقت نفسه، أشارت "CNN" إلى أن ثلاث سفن أخرى على الأقل، كانت قد تراجعت في البداية في نفس الوقت تقريبا، ثم عبرت المضيق لاحقا بالقرب من الجانب الإيراني.يذكر أن السلطات الإيرانية كانت قد أعلنت سابقا عن وضع نظام قانوني جديد في ، مشيرة إلى أن هذه العملية تجري بالتنسيق مع الدولة الساحلية الأخرى – .