خلل في الألعاب النارية يحول احتفالا بعيد الاستقلال إلى لحظات رعب

ووقع الحادث بعد دقائق من فوز نادي "أنجل سيتي إف سي" الأمريكي لكرة القدم للسيدات على منافسه " برايد" بنتيجة 2-0، عندما تعرض عرض الألعاب النارية الذي نظمه النادي بمناسبة عيد الاستقلال لعطل مفاجئ.وبدلا من انطلاقها في السماء، انطلقت عدة قذائف نارية، بحسب التقارير، بشكل أفقي عبر أرضية الملعب واتجهت نحو مدرجات كانت مكتظة بالمشجعين.وكتب أحد مستخدمي منصة Reddit: "النهاية كانت الأسوأ بالفعل. رأيت عدة ألسنة لهب تتجه إلى داخل المدرجات. كان الأمر مرعبا!"وقال مشجع آخر إن آثار الحادث ظلت ترافقه حتى بعد ساعات: "بعد ساعتين ما زلت أرتجف. الأب الذي كان يجلس بجانبي اندفع لحماية أطفاله. كان الأمر مخيفا للغاية، وأعتقد أنني سأعاني من اضطراب ما بعد الصدمة كلما سمعت صوت الألعاب النارية مستقبلا".وذكرت التقارير أن إحدى الألعاب النارية اتجهت نحو المدرج الذي كانت تجلس فيه جولي أورمان، الشريكة المؤسسة لنادي "أنجل سيتي"، برفقة عدد من موظفي النادي وضيوف من أفراد عائلاتهم.وقال متحدث باسم نادي أنجل سيتي إف سي لصحيفة "The California Post": "وقع خلل في عرض الألعاب النارية خلال الاحتفال الذي أُقيم بعد مباراة "أنجل سيتي إف سي" أمام "أورلاندو" في ملعب BMO الليلة الماضية.وكانت فرقنا الطبية والأمنية موجودة في الموقع وعلى أهبة الاستعداد للاستجابة. وأكدت إدارة الملعب أن المكان كان آمنا، وتمكن الضيوف والموظفون واللاعبون وأفراد الطاقم من المغادرة بسلام. ونحن نعمل عن كثب مع الشركة المسؤولة عن عرض الألعاب النارية لمراجعة الحادث وتقييم الخطوات المناسبة التالية".وأشارت تقارير أخرى إلى أن إحدى الألعاب النارية الطائشة أصابت أحد أفراد الأمن أثناء وجوده على أرضية الملعب.ورغم حالة الذعر التي تسبب بها الحادث، أكدت التقارير الأولية عدم وقوع إصابات خطيرة، وأن جميع الحاضرين غادروا المكان بسلام.