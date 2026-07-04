روسيا تعلن تدمير 92 طائرة مسيرة أوكرانية

وقالت الوزارة، في بيان: "في 4 يوليو بين الساعة السابعة صباحا والثامنة مساء بتوقيت ، تمكنت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة من اعتراض وتدمير 92 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعات بيلغورود وكورسك ولينينغراد وتفير وسمولينسك وبسكوف، وجمهورية ، إضافة إلى مياه ".وفي وقت سابق من اليوم أعلنت إسقاط 389 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعات جنوب غربي البلاد.