لأول مرة منذ الحرب مع إيران.. ترامب ونتنياهو وجهاً لوجه الاثنين في واشنطن

وبحسب مصادر شبكة "سي إن إن"، فإن الاجتماع الذي يأتي بعد اتصالات هاتفية مكثفة، سيركز بشكل أساسي على ملفين جوهريين: بحث الملف الإيراني، بالإضافة إلى صياغة اتفاقية أمنية وعسكرية جديدة بين وإسرائيل.يأتي هذا اللقاء ليكون الأول بين الزعيمين منذ اجتماعهما التاريخي في فبراير/شباط الماضي، والذي شهد استعراض نتنياهو لخطته لشن حرب مشتركة ضد .وتأتي هذه الخطوة بعد فترة من التوتر الصريح، حيث وصف في وقت سابق نتنياهو بـ "المجنون" على خلفية التصعيد الإسرائيلي في ، وهو ما أحدث انقساماً داخل القاعدة الجماهيرية للحزب الجمهوري وحركة "MAGA".وفي محاولة لتجاوز الخلافات، صرح ترامب في مقابلة مع موقع "أكسيوس" قائلاً: "علاقتنا جيدة جداً، ونتنياهو يعرف من هو الرئيس"، في إشارة إلى رغبته في تأكيد مركزية في رسم مسار التحالف مع تل أبيب.على الرغم من أهمية الاجتماع، إلا أنه يواجه بضغوط سياسية داخلية في ، حيث تتعالى أصوات من داخل التيار الجمهوري، مثل الإعلامي ، تنتقد التبعية لنتنياهو وتدعو لإعادة تقييم الدعم المطلق لإسرائيل.